В Египте отец спас свою упавшую на пути с платформы дочь, закрыв её телом от приближающегося поезда, сообщает издание Masrawy.

На кадрах видно, что два человека лежат, обнявшись, между платформой и несущимся составом. Студент Аля Ибрагим, который заснял этот момент, рассказал, что мужчина с 12-летней девочкой перебегали с одной платформы на другую. При этом они спрыгнули с одного перрона и попытались подняться на другой.

По словам очевидца, девочка-подросток растерялась и не успела подняться, тогда отец прыгнул на пути и закрыл её собой. После того как поезд проехал, девочка была в шоке и некоторое время не могла идти, но спустя 15 минут они уехали со станции в другом направлении.

Источник в Управлении железных дорог Египта подтвердил, что такой инцидент имел место, родитель с ребёнком решили перебраться через железнодорожное полотно не по туннелю, а самым небезопасным способом. Там также рассказали, что они лежали без движения около минуты, пока состав проезжал буквально в паре сантиметров от них.

Minval.az