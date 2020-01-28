Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили в понедельник по телефону режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter.

«Сегодня [в понедельник] Трамп провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились, что акты насилия, которые осуществляются в [провинции] Идлиб (Сирии), должны прекратиться», — отметил он.

«Президент Трамп также подчеркнул важность урегулирования Турцией и Грецией своих разногласий в восточной части Средиземноморья», — добавил Дир.

Minval.az