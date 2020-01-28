Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом вокруг плана урегулирования на Ближнем Востоке, подготовленным администрацией США.

Об этом, согласно данным «Интерфакса», сообщает в понедельник газета «Гаарец» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Аббаса.

«Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, касающегося предстоящего обнародования мирного плана администрации Трампа», — пишет издание.

Источник газеты добавил, что «на прошлой неделе были похожие попытки организовать разговор».

Газета отмечает, что постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом сейчас нет, связь сторон осуществляется только посредством коммуникаций между палестинской разведкой и ЦРУ.

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