Террористическая группировка ИГИЛ призвала атаковать Израиль. Соответствующая аудиозапись была распространена в социальных сетях, сообщает «Лайф» со ссылкой на The Times of Israel.

— Сделаем Израиль полигоном для испытания оружия, — говорится в заявлении террористов.

Радиостанция Kan Reshet Bet отмечает, что целью атак террористов является желание помешать реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ окрестили «сделкой века». Предполагается, что этот план будет обнародован после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцом.

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