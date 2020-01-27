Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал представитель Бельгии Рик Дамс. Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

«Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного председателем Парламентской ассамблеи на один год с возможностью продления», – говорится в сообщении.

Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори Паскье. Он отметил, что его избрали главой ПАСЕ единогласно.

«Я приложу все усилия для укрепления прав человека и демократического конституционного государства на европейском континенте», – добавил он.

«Европейская правда» пишет, что Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010-го до ноября 2014 года.

«Он довольно непубличный депутат и не слишком известен за пределами своей группы. Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях – например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, – он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них – о гуманитарной ситуации в Украине – в январе 2015 года. По всем другим «украинским» документам его голоса отсутствуют в электронной системе», – отмечает издание.

Minval.az