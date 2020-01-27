Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего не известно. Это подтвердил в понедельник журналистам начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

«Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на портал Military.com. Голдфейн уточнил также, что разбившимся воздушным судном был самолет связи E-11A. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в настоящее время занимаются расследованием причин произошедшего. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолет сбит.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли также сообщил, что знает о крушении самолета. «Я осведомлен о ситуации, мне в настоящее время нечего больше добавить. Ситуация развивается, и мы следим за развитием», — сказал он в ответ на просьбу сообщить дополнительные подробности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности, сообщило о том, что на борту самолета находилось менее 10 человек. Согласно этим данным, свидетельств того, что самолет был сбит, в настоящий момент нет.

Боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан». Как сообщил телеканалу 1TV News правительственный источник, «это был военный самолет и, по всей видимости, использовался подрядчиками коалиции». Очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который «был иностранцем».

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