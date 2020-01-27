Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что мэрия города приютит пострадавшего при землетрясении кота.
«После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться», — приводит слова мэра РИА Новости.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил, что мэрия города приютит пострадавшего при землетрясении кота.
«После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться», — приводит слова мэра РИА Новости.
Дата: 2020/01/27 21:25
Раздел: Мир
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