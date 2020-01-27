Дом польской писательницы, нобелевского лауреата Ольги Токарчук ограблен в Польше.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Zet.

Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год.

«В ночь с субботы на воскресенье кто-то взломал квартиру в районе Вроцлава Крики. По неофициальной информации, помещение находится на вилле, состоящей из нескольких квартир», — говорится в сообщении.

«По неофициальным данным, ограбленная квартира принадлежит прошлогоднему лауреату Нобелевской премии Ольге Токарчук», — сообщает радиостанция.

Отмечается, что писательница проживает в данный момент за пределами Польши. По данным радио, добычей воров стали деньги в различных валютах.

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