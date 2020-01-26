Тётя лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Гён Хи впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало фотографию с праздничного концерта по поводу лунного Нового года. На снимке Ким Гён Хи в традиционной корейской одежде сидит всего через одно сиденье от Ким Чен Ына, рядом с его супругой Ли Соль Чжу.

Ким Гён Хи когда-то была одной из самых влиятельных политических фигур в КНДР, отмечает «Лайф». В 2010 году она получила звание генерала. В том же году она вместе с мужем Чан Сон Тхэком стала членом политбюро Трудовой партии КНДР. В 2013 году её супруга в возрасте 67 лет казнили за попытку госпереворота.

После этого ходили слухи, что тётя Ким Чен Ына серьёзно больна или находится в коме. Некоторые говорили, что Ким Гён Хи покончила с жизнью, другие — что переехала в Европу. В последний раз она появлялась на публике на праздновании 65-летней годовщины основания КНДР.

Minval.az