Городские власти Венеции приняли решение ограничить число посетителей собора Сан-Марко, с апреля туристы смогут попасть туда либо за плату, либо по бесплатной квоте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Venezia Radio TV.

«Ежедневно базилику Сан-Марко посещают до 15 тысяч туристов. Городские власти Венеции предложили сделать платным вход в базилику Сан-Марко, чтобы избавиться от длинных очередей на вход. Стоимость билета пока не озвучена. В качестве альтернативы туристам предлагается посещение достопримечательности по бесплатной квоте в тот же день, однако число таких билетов ограничено. При этом посещение собора останется бесплатным для верующих, для них есть отдельный вход в храм», — пишет издание.

По словам члена исполнительного совета Сан-Марко Пьерпаоло Кампострини, забронировать платный билет можно будет заранее на сайте собора на удобную дату и время. Посещение за деньги возможно не только для отдельных туристов, так и для групп. Также предусмотрены привилегии, например, осмотр алтаря Пала д Оро, который будет недоступен для обладателей бесплатных билетов.

Бесплатная квота предполагает получение билета в тот же день в терминале рядом с базиликой, однако туристу могут отказать во входе из-за превышения дневного лимита посетителей.

«Предполагается, что новая система посещений заработает в апреле. Деньги от продажи билетов пойдут на восстановление собора Сан-Марко после наводнения в ноябре 2019 года, которое нанесло храму ущерб в размере 3 млн евро», — пишет Venezia Radio TV.

Ежегодно Венецию посещают от 22 до 27,5 млн гостей. Местные власти в рамках борьбы с овертуризмом утвердили новый налог за въезд в город до 10 евро с 1 июля 2020 года. Также на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.

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