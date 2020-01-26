Жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

Около 200 человек участвуют в акции протеста против предложения властей. Демонстранты заблокировали дороги и подожгли нижние этажи нескольких зданий. В настоящее время полиция принимает меры для разгона протестующих.

По мнению участников акции, использование незаселенных домов, расположенных вблизи жилых районов, для размещения больных может представлять угрозу для здоровья местных жителей.

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