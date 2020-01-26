Папа Римский Франциск молится за людей, которые заразились новым типом коронавируса, обнаруженным в Китае, и за успех усилий по борьбе с этим заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией», — сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

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