Индийская противоспутниковая ракета ASAT впервые показана на военном параде, который в воскресенье прошел в Нью-Дели в честь национального праздника Дня Республики. Ракета была провезена на платформе по проспекту Раджпатх вместе с другими новинками Вооруженных сил Индии.

Противоспутниковое оружие Индия впервые испытала в марте прошлого года, пуск был произведен с ракетного полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Испытания системы АSAT, получившие название «Миссия Шакти», оказались полностью успешными — ракета сбила спутник через три минуты после старта.

Открылся парад кавалерийским полком улан с пиками на перевес — это старая традиция, уланы остаются последним кавалерийским полком в индийской армии. После марша кавалерии начался марш бронетехники, и первыми прошли танки Т-90 «Бхишма» индийского производства. По Раджпатху также проехали БМП, индийские зенитно-ракетные комплексы «Акаш», самоходные артиллерийские установки «Ваджра» и другие образцы современной техники, передает ТАСС.

Впервые на параде этого года были продемонстрированы вертолеты Chinook и Apache американского производства, которые недавно вошли в состав ВВС Индии. В парадном строю над Нью-Дели также пролетели индийские вертолеты «Дхрув» и Ми-17 российского производства, транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, истребители МиГ-29 и «Ягуар».

Завершилась авиационная часть парада выступлением звена истребителей Су-30МКИ российской разработки, построенных по лицензии в Индии. Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, вызвав аплодисменты зрителей, заполнивших трибуны на всем протяжении проспекта.

По проспекту также проехали 22 платформы на грузовиках, которые представили различные штаты и союзные территории страны, а также министерства и ведомства. Художественные коллективы исполнили национальные танцы.

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