Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Дамаск и глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар продолжают нарушать режимы перемирия, установленные и сирийском Идлибе и в Ливии.

«К сожалению, Дамаск по-прежнему открыто нарушает договоренности по Идлибу. Хафтар игнорирует мирные усилия, предпринятые в Москве и Берлине», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Алжир с визитом, передает РИА Новости.

С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако 16 января операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.

Minval.az