Во время антиправительственных протестов в Ираке четверо протестующих погибли, еще 44 получили ранения.

Один человек погиб в Багдаде, еще 44 были ранены. В то же время в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Иракские силовики поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие, чтобы разогнать протестующих, передает онлайн-издание «Корреспондент».

Люди вышли на улицы против коррупции, безработицы, проблем в областях образования, медицины, коммунальных услуг.

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