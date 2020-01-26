Бывший президент США Барак Обама назвал нынешнего руководителя страны Дональда Трампа «фашистом». Об этом упоминается в документальном фильме, посвященном демократу и сопернику Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон, сообщает NBC News.

По имеющейся информации, таким словом Обама назвал Трампа в ходе телефонного разговора с сенатором Тимом Кейном из Вирджинии во время выборов президента страны в 2016 году. Сам Кейн, как и Обама, является членом Демократической партии США.

Как рассказал Кейн, во время беседы Обама просил его «держать фашиста подальше от Белого дома». При этом под фашистом подразумевался Дональд Трамп.

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