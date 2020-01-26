Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает «Синьхуа».

Специалисты больницы при Университете Уханя обнаружили, что симптомы, напоминающие простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях болезни, а в начале развитие пневмонии может проявляться нетипично.

Так, в результате обследования новых зараженных медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также в более редких случаях – сердцебиение, стеснение в груди.

Врачи отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры, поэтому установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов.

В конце декабря китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Minval.az