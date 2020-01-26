Тегеран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении.

Как передает ТАСС, об этом в субботу заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан.

«Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений», — приводятся его слова на официальном сайте ОАЭИ. Зареан добавил, что иранская сторона «подготовила соответствующую инфраструктуру».

Чиновник отметил, что «после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана [в стране] превысили 1,2 тыс. кг». «И эти запасы очень быстро пополняются», — сказал он.

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