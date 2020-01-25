Военные США снова не пропустили патруль российской военной полиции через свой блокпост. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Американцы развернули россиян на выезде из города Тель-Тамр, в направлении трассы M4. Российская колонна вынуждена была вернуться обратно.

Такие случаи в последнее время происходят всем чаще.

Ранее сообщалось, что колона военных РФ пыталась проехать к нефтяному месторождению возле города Румелайн. Её также не пустили военнослужащие США.

В Сирии есть три международные автомагистрали — М1, М4 и М5. Они пересекают страну с запада на восток и с севера на юг. По этим торговым артериям осуществляется экспорт, импорт, а также транзитная перевозка товаров. Частично автомагистрали сейчас контролируют представители вооруженной оппозиции и США.

Minval.az