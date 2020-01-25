Исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро пропали из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе, сообщает сайт братиславской газеты Pravda.

Пресс-секретарь Министерства культуры страны Павол Чорба сообщил журналистам, что ведомство пока воздержится от собственных заявлений.

«Поскольку данное происшествие уже начала расследовать полиция, Минкультуры пока воздержится от собственных заявлений по этому поводу. Мы подождем итогов полицейского расследования, после чего предоставим информацию для СМИ», — сказал Чорба.

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