В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Sina.

56-летнюю Чэнь лечили в городской больнице. Отмечается, что самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Врачи уже отправили Чэнь домой.

Агентство пишет, что Чэнь долгое время жила в Ухане — городе, который считают родиной китайского смертельного вируса. Вечером 10 января у нее начался жар, и она обратилась в городскую больницу. Через два дня Чэнь перевели в Шанхай, где и проводилось лечение. Для города это стало первым случаем заболевания.

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