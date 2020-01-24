Неизвестные подожгли мечеть в районе Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме, оставив на стене надписи агрессивного содержания, сообщает израильская полиция.

«Было получено сообщение о граффити, найденном на внешней стене в районе Бейт Сафафа, кроме того, в расположенной по соседству мечети была подожжена комната. Полиция расследует инцидент, криминалисты собирают улики с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.

В полиции отмечают, что зданию причинен незначительный ущерб.на почве ненависти.

«Есть подозрение, что это так называемая акция «таг мехир». Это основная версия, которую мы проверяем», — заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

В полиции отмечают, что зданию причинён незначительный ущерб.

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