Отъезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании негативно сказались на здоровье королевы Елизаветы II. Впервые за 66 лет своего правления Ее Величество пропустила ежегодное собрание Сандрингемского женского института. А до этого ее видели в церкви со слуховым аппаратом, сообщает Пятый канал.

Королева не пропустила ни одного заседания с 1943 года, но в этом году отказалась принять участие. При этом об изменении в планах Ее Величества было сообщено буквально за полчаса до начала мероприятия.

Источники не исключают, что изначально Елизавета II планировала мероприятие в своем списке дел, но из-за ухудшения состояния пришлось скорректировать график.

Пресс-секретарь Букингемского дворца объяснил, что королева «немного простужена» и «повода для тревоги нет».

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