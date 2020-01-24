Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал к закрытию всех американских военных баз на территории Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление политика.

Согласно заявлению ас-Садра, будут предприняты попытки использовать все мирные, политические и экономические средства для закрытия всех американских военных баз в Ираке, штабов американских охранных компаний и иракского воздушного пространства для американской военной авиации.

В пятницу в иракской столице Багдаде по призыву ас-Садра проходит демонстрация против американского присутствия.

Minval.az