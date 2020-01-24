Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам быть готовыми принимать меры из-за заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что страны обязательно должны делиться информацией с ВОЗ. Отмечается, что следует уделять особое внимание «сокращению числа случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения и содействию международному реагированию посредством межсекторальной коммуникации и сотрудничества». Кроме того, необходимо принимать активное участие в пополнении знаний о вирусе и продвижении научных исследований.

Мировому сообществу рекомендовано продолжать быть солидарными и открытыми к сотрудничеству в выявлении источника нового вируса, а также «его полного потенциала в плане передачи от человека человеку, обеспечении готовности к возможному завозу случаев заболевания и в проведении исследований с целью разработки необходимого лечения».

Эксперты ВОЗ готовы собраться на повторное заседание по поводу нового коронавируса через 10 дней, исходя из необходимости.

Ранее, 22 и 23 января, состоялось организованное ВОЗ совещание Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По итогам совещания ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.

«Комитет готов собраться на повторное заседание примерно через 10 дней или раньше, если генеральный директор ВОЗ сочтет это необходимым», — говорится в сообщении.

Кроме того, комитет призывает организовать Международную многопрофильную миссию ВОЗ с национальными экспертами в составе. Миссия рассмотрит и поддержит усилия по расследованию источника вспышки среди животных, изучению степени передачи вируса от человека человеку, а также усилия по осуществлению скрининга в других провинциях Китая, усилению эпиднадзора за тяжелыми острыми респираторными инфекциями в этих регионах и наращиванию мер по сдерживанию вспышки и смягчению ее последствий. Миссия также будет предоставлять всю информацию мировому сообществу.

«ВОЗ следует рассмотреть возможность введения более гибкой системы, которая бы позволила обеспечить промежуточный уровень настороженности. Такая система сможет лучше отражать тяжесть вспышки, ее воздействие и необходимые меры и будет способствовать улучшению международной координации, в том числе проведению исследований по разработке медицинских контрмер», — добавили в ведомстве.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. Ранее сообщалось о 849 инфицированных. К настоящему времени из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией. По данным на утро 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

Minval.az