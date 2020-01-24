Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности Анкары провели масштабную операцию по задержанию 40 полицейских, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году и участии в противозаконной тайной организации, сообщает агентство Anadolu.

Среди сорока задержанных – четверо бывших высоких полицейских чинов. Все они подозреваются в участии в организации Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство.

Задержания проводились в Анкаре, Конье, Газиантепе, Кайсери, Адыямане, Адане, Трабзоне, Йозгате и Бурсе.

Все задержанные будут доставлены в Анкару.

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