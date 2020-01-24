Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран сразу знал, что это его силы сбили самолёт «Международных авиалиний Украины», но скрывал эту информацию.

«Иран с первого момента знал, что его силы сбили ваш самолёт. Они попытались скрыть это, они скрыли это на 48 часов, пока они не были вынуждены признать это. Я думаю, это многое говорит о том, какой это режим «, — сказал Нетаньяху.

«Наши страны — две демократии, желающие видеть будущее с сотрудничеством, технологическим обменом, туризмом», — добавил он.

«Я также надеюсь обсудить с вами то, как мы можем противостоять силам и режимам, которые угрожают нашей общей цивилизации и нашему общему будущему», — заявил глава правительства Израиля.

Minval.az