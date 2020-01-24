В рыбе могут содержаться опасные вещества, в частности, ртуть.

Об этом в интервью изданию Focus.de заявила диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского общества.

Она рассказал об опасности от тех продуктов, которые мы привыкли считать полезными.

Так, в рыбе может содержаться ртуть. Ее концентрация зависит от возраста рыбы и места, где она была выловлена. Также в рыбе могут содержаться антибиотики. Чаще их встречают в лососе.

Опасны также консервированные помидоры. Все из-за самой жестяной банки, содержащей бисфенол А. Это вещество приводит к гормональному дисбалансу. Поэтому лучше покупать консервы в стеклянных банках.

Опасным в больших количествах может быть рис из-за мышьяка, который попадает в сточные воды, а затем в поля. Также он может содержаться в некоторых удобрениях, которые используют на рисовых полях.

Вещество приводит к нарушению работы кровеносной системы и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также большую пользу представляет бурый рис, так как белый из-за высокой степени очистки лишается всех необходимых микроэлементов.

Нет ничего проще, чем приготовление замороженной пиццы. Но в дополнение к высокому содержанию жира и калорий в замороженной пицце есть также много искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Кроме того, пицца с салями представляет особый риск, подчеркивает диетолог.

«Соль для отверждения нитритов в салями в сочетании с сыром создает опасные канцерогенные нитрозамины», — объясняет Даниэла Крел. Сочетание нитритов и аминов также встречается в пицце с кальмарами, анчоусами, креветками и в других блюдах, таких как тосты на Гавайях.

А регулярное потребление чипсов два-три раза в неделю удваивает риск смерти. Это связано не только с высоким содержанием жира и соли, что способствует сердечно-сосудистым заболеваниям, но и потому, что эти продукты содержат большое количество акриламида. Это вещество является канцерогенным и возникает из-за чрезмерного нагревания, такого как выпечка, жарка и жареные во фритюре продукты, богатые углеводами.

Minval.az