Российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии, для предотвращения конфликтных ситуаций, одной из них мог стать перехват военными США генерала Вооруженных сил РФ в городе Манбидж.

Как передает Газета.ру, об этом рассказа на брифинге специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри.

Инцидент произошел 14 месяцев назад, когда российские войска перешли юго-восточную часть периметра вокруг Манбиджа.

«Однажды мы перехватили русского генерал-майора, который ехал к городу Манбидж. Эта проблема была в конечном счете решена по военным каналам», — указал американский дипломат.

Тремя днями ранее стало известно, что американские военные не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии, сообщало турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По его информации, инцидент произошел 18 января на территории, подконтрольной курдским военным формированиям — американским союзникам в регионе. Военнослужащие США попросили российских солдат вернуться в район Амуда, расположенный, как и нефтяное месторождение, на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В итоге российские военные действительно вернулись назад, поскольку американские солдаты заблокировали им путь. В районе Румейлан находится авиабаза США.

Двумя днями ранее СМИ сообщали о том, что США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке. Однако, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг эту информацию.

Генерал-майор также подчеркнул, что постоянный канал связи между командованием российской группировки в Сирии и операционным центром американских ВС на Ближнем Востоке продолжает функционировать.

В Центре уточнили, что российская военная полиция продолжает патрулировать провинции Алеппо, Ракка и Хасеке.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — отметил Боренков.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью прошлого года. Эти действия предусмотрены подписанным в октябре меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, который был принят по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Меморандум был принят для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция считает террористами.

Как сообщило министерство обороны Турции, Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии с 00.01 12 января. В турецком военном ведомстве пояснили, что это нужно для прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. В связи с этим с полуночи 12 января было объявлено перемирие.

Незадолго до этого Боренков сообщил о прекращении огня в Идлибе с 14.00 9 января. Он обратил внимание, что за сутки до этого незаконные вооруженные группировки обстреляли зону деэскалации 16 раз. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР призвал главнокомандующих этих группировок выйти на мирный путь решения конфликтов.

Российская военная полиция продолжила вести патрулирование по четырем маршрутам в Хасеке и Алеппо. Военно-воздушные силы контролировали только один маршрут.

Четыре зоны деэскалации сирийского вооруженного конфликта были утверждены в мае 2017 года в Астане.

Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, который закрепляет режим прекращения боевых действий в арабской республике. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Minval.az