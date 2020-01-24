Миллиардер США Джордж Сорос рассказал о связи Facebook и американского президента Дональда Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он выразил мнение, что социальная сеть будет способствовать победе главы Белого дома в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году.

Предприниматель уточнил, что Facebook будет распространять «ложную информацию», а также добавил, что между компанией и Трампом существует «неформальная операция взаимопомощи».

Уточняется, что в Facebook опроведгли обвинения Сороса.

Minval.az