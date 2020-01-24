Миллиардер США Джордж Сорос рассказал о связи Facebook и американского президента Дональда Трамп.
Об этом сообщает Bloomberg.
Он выразил мнение, что социальная сеть будет способствовать победе главы Белого дома в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году.
Предприниматель уточнил, что Facebook будет распространять «ложную информацию», а также добавил, что между компанией и Трампом существует «неформальная операция взаимопомощи».
Уточняется, что в Facebook опроведгли обвинения Сороса.