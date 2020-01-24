Сеть кофеен Starbucks призвала своих клиентов отказаться от привычных ингредиентов ради экологии. Взамен традиционного молока им предлагают добавлять в кофе растительные аналоги, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg. В компании подчеркивают, что, например, изготовление взбитых сливок для кофе наносит планете больший вред, чем полет частного самолета.

Агентство указывает, что именно производство молочных продуктов стало главным источником выбросов углерода в деятельности компании. В Starbucks заверили, что порядка 20 процентов клиентов кофеен уже перешли на альтернативное молоко. К 2030-му в компании хотят вполовину снизить выбросы углекислого газа и количество мусора, отправляемого на свалки.

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