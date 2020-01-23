Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел на 20 секунд вперед стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы. Теперь они показывают 23:58:20. Так близко к полуночи (она символизирует глобальную катастрофу) часы не были никогда.

Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности и отсутствия прогресса по вопросу разоружения КНДР.

Помимо этого, авторы журнала отметили в качестве факторов приближения к глобальной катастрофе недостаточные действия по борьбе с изменением климата и рост числа фейковых новостей и спланированных кампаний по дезинформации в интернете.

Время на Часах Судного дня меняется (или принимается решение о том, чтобы оставить его неизменным) раз в год. С начала 2018 года часы были на отметке 23:58:00.

Проект Часы Судного дня существует с 1947 года. Первоначально они были установлены на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны.

Minval.az