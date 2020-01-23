Власти Гонконга приняли решение создать специальные карантинные зоны в двух туристических лагерях, чтобы изолировать людей, которые контактировали с лицами, зараженными коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

В последний раз подобные карантинные зоны в Гонконге создавались почти 20 лет назад, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS).

В Центре здравоохранения Гонконга заявили, что позже в четверг в эти лагеря будут отправлены три человека, которые ранее имели непосредственный конфликт с теми, у кого подтвердились случаи заражения коронавирусов.

«Мы развернем целую команду специалистов для работы в карантинных лагерях», — указали в этом центре.

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