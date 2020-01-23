ВС США использовали беспилотники, которые поднялись с военной базы в Кувейте, для ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

«Для убийства Сулеймани американцы использовали целый ряд функций, — цитирует его в четверг агентство ТАСС. — [Для этой цели] в регионе были подняты беспилотники MQ-9, и большинство из них взлетели с базы «Али ас-Салям» в Кувейте».

По словам генерала, «иранские ВС были удивлены, поскольку также множество самолетов с тяжелым вооружением были подняты в воздух, и Тегеран не понимал, какие они преследуют цели». «Всего в операции было задействовано, по меньшей мере, четыре военных базы», — добавил он.

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