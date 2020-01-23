США, вероятно, разместят противоракетные комплексы Patriot в Ираке на подвергшейся атаке со стороны Ирана военной базе, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было. Однако впоследствии издание Defense One со ссылкой на военные источники в США сообщало, что при обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение мозга. Отмечалось, что военные эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали.

«Для защиты этих американских солдат в Ираке вероятно, будут установлены ЗРК Patriot», — сообщает обозреватель Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным телеканала, американские военные не пытались осуществить перехват иранских ракет из-за отсутствия противоракетных комплексов. Высокопоставленные представители Пентагона пояснили телеканалу, что ракетный обстрел со стороны Ирана рассматривался как «маловероятный», поэтому ЗРК Patriot не были размещены на иракской базе.

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