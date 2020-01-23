Мьянма должна немедленно прекратить притеснения народности рохинджа.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф, зачитывая решение, касающееся предупредительных мер в рамках разбирательства между Гамбией и Мьянмой о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида от 1948 года.

Подчеркнув, что инстанция обладает предварительной юрисдикцией в данном деле, судья сказал, что «Мьянма должна предотвратить совершение ее армией и нерегулярными вооруженными подразделениями преступлений геноцида», а также попыток, заговоров, подстрекательства или пособничества в геноциде. Юсуф добавил, что «Мьянма также должна принять меры для того, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранение любых доказательств», связанных с обвинениями в совершении актов геноцида.

Разбирательство было инициировано 11 ноября Гамбией, которая подала иск от лица Организации исламского сотрудничества. Страна намерена добиваться того, чтобы преимущественно буддистская Мьянма был признана ответственной за, как утверждается, поддерживаемый государством геноцид в отношении мусульманского меньшинства, известного как народность рохинджа. Гамбия требует, чтобы суд обязал Мьянму прекратить любые формы геноцида, наказать виновных, в том числе правительственных служащих и военных высокого ранга, а также выплатить компенсации жертвам.

Вынесенное в четверг решение касается предупредительных мер, которые должны быть приняты сторонами на время проведения разбирательства. Оно является юридически обязательным для выполнения.

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