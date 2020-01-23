Опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса. Мониторинговые данные опубликовал BNO News.

Кроме прочего, издание следит за обновлениями данных о числе заболевших и публикует подробную хронику распространения этого вируса. В настоящее время в мире зарегистрировано 624 подтвержденных случая заболевания, в том числе 17 со смертельным исходом.

Среди зараженных регионов на первом месте — китайская провинция Хубэй с эпицентром в городе Ухань (444 случая, все летальные случаи зафиксированы там), далее идут провинции Гуандун и Чжэцзян (32 и 17 случаев соответственно). Всего за пределами Китая выявлено семь носителей коронавируса, больше всего — в Таиланде.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Minval.az