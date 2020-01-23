Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон ликвидирует также и нового командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани, если он будет убивать американцев.

Об этом он рассказал в интервью газете Asharq Al-Awsat.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба», — заявил Хук.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать бывшего главу «Кудс» Касема Сулеймани после того, как Иран убил американских солдат.

Брайан также добавил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать иранский народ, который страдают из-за существующего в исламской республике режима.

Minval.az