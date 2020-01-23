Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в марше против абортов, который пройдет в пятницу, 24 января в Вашингтоне.

Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм написала в Twitter, что Трамп станет первым президентом США, который примет участие в этом мероприятии.

«Марш за жизнь» ежегодно собирает противников абортов, принадлежащих к религиозным и консервативным общественным организациям. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.

Minval.az