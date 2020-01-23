Аварийные службы Австралии потеряли связь с одним из самолетов, работавших на тушении масштабных лесных пожаров на востоке континента.

Об этом в четверг сообщила региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, опубликовавшая соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

«Региональная пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения о серьезном инциденте с участием (пожарного) самолета, произошедшем на территории штата сегодня днем. Был потерян контакт с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи-Монаро (в 100 км к югу от Канберры — прим. ТАСС). Существует опасение, что пожарный самолет разбился во время борьбы с огнем. На месте предполагаемой аварии ведется поиск с вертолетов», — указано в сообщении ведомства.

Minval.az