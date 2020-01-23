Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал четыре всадника апокалипсиса, наиболее угрожающих миру. По его словам, это геополитическая напряженность, изменения климата, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, передает ТАСС.

Гутерриш уточнил, что из-за геополитической напряженности теракты собирают новые жертвы и растет ядерная угроза. «Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны», — отметил он.

Говоря о втором всаднике апокалипсиса, генсек ООН объяснил, что миллионам живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание. «Наша планета горит», — сказал Гутерриш.

Глобальное недоверие, по мнению главы всемирной организации, привело к тому, что два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство.

Еще одна проблема заключается в злоупотреблении технологическим прогрессом, считает Гутерриш. Он отметил, что, несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, некоторые используют их для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фейков, угнетения и эксплуатации людей, а также для нарушения частной жизни.

Minval.az