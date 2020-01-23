Туристам на Балеарских островах в Испании запретили прыгать в бассейны с балконов отелей под угрозой выселения и штрафа в 60 тысяч евро, сообщает Euronews.

«Власти Балеарских островов – Ибицы, Майорки и Менорки – решили положить конец «пьяному туризму», введя ряд жестких мер. В наиболее популярных у туристов местах прекратят «счастливые часы» с бесплатными напитками и безлимитную продажу алкоголя. Будут запрещены катера с вечеринками (party boats) и туры по барам. В магазинах прекратят продажу спиртного после 21:30″, — пишет портал.

За нарушение запретов владельцы заведений будут оштрафованы на сумму от тысячи до 600 тысяч евро.

Отныне серьезные наказания грозят и постояльцам отелей, которые захотят перебраться с балкона на балкон или прыгнуть с балкона в бассейн. Путешественников в этом случае будут выселять, им также грозит штраф до 60 тысяч евро.

«Меры были приняты после ряда несчастных случаев, когда туристы в состоянии опьянения падали с балконов отелей и погибали. За пять лет по этой причине пострадали 40 туристов, 28 из них – англичане», — отмечает портал. В прошлом году в отеле Eden Roc в Магалуфе в результате падения с высоты погибло трое британцев, еще один пострадал.

Minval.az