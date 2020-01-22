Силы, подчиняющиеся командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, подвергли ракетному обстрелу аэропорт Митига на окраине столице Ливии Триполи, сообщает в среду агентство «Анадолу».

«Этот обстрел — ужасная угроза воздушному движению, и новое, очередное нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков Хафтара», — цитирует агентство слова представителя признанного ООН ливийского правительства Мухаммеда Каноуну.

По его словам, всего по аэропорту были выпущены шесть ракет из установки типа «Град».

Однако он не уточнил, причинил ли обстрел разрушения и жертвы.

В то же время издание «Сабах» отмечает, что обстрел привел к сбоям в воздушном движении в этом районе.

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