В американском городе Блумингтон, штат Индиана, отец случайно подстрелил себя и четырехлетнего сына во время игры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно полицейскому отчету, инцидент произошел в воскресенье, 19 января. 36-летний мужчина, у которого при себе был заряженный пистолет, понарошку боролся с сыном на кровати. Во время игры оружие выпало и выстрелило отцу и ребенку в голову.

Пострадавших экстренно доставили в больницу. Доктора отмечают, что мужчина получил ранение, не угрожающее его жизни, и идет на поправку. Его сын находится в критическом состоянии. Полиция выясняет детали произошедшего.

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