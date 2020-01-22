Поездка президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос стоила более $4 млн, без учета расходов на обеспечение безопасности американского лидера и его команды.

В сумму $4 млн, в частности, входят расходы, связанные с арендой автомобилей в Швейцарии. Из них около $34 тыс. были потрачены на прокат машин для дочери президента Иванки Трамп, которая вместе с отцом прибыла в Давос. Затраты на передвижение сотрудников офиса Белого дома, сопровождавших Трампа, составили еще $735 тыс, передает «Интерфакс».

На отели, в которых останавливалось окружение Трампа во время форума, потратили в общей сложности около $315 тыс. Подобные расходы на заграничные поездки оплачиваются из бюджета США, отмечает издание.

При этом, в эту сумму не включили зарплаты членов делегации на время проведения форума, затраты на обеспечение безопасности. Кроме того, в нее также не входят расходы на перелет «Борта номер один» из США в Швейцарию, а затем полет на вертолете из Цюриха в Давос, которые вместе оцениваются примерно в $2,2 млн.

Швейцарские СМИ отмечают, что ежегодно время проведения ВЭФ в Давосе считается высоким туристическим сезоном для отелей и гостиниц, расположенных в непосредственной близости от горнолыжного курорта.

На этот форум приезжают не только мировые лидеры, но и представители бизнеса и общественных организаций. Отели зачастую не могут справиться с большим наплывом участников и разместить всех желающих, в результате некоторые делегации вынуждены останавливаться не в самом Давосе, а в близлежащих городах.

В частности, популярный ресурс по поиску и бронированию отелей Booking.com указывает, что на период форума «недоступно 99% вариантов жилья по этому направлению». Доступных для бронирования на ночь с 22 на 23 января номеров в пятизвездочных отелях нет. Предлагается забронировать номера, например, в соседнем городке — Ароза. Спад в загруженности отелей наблюдается после 25 января. Так, ночь с 25 по 26 января в пятизвездочном отеле в Давосе можно остановиться примерно за $460.

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