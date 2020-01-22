Индийская организация космических исследований представила робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет.

Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виоммитра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как «космос» и «друг», «божество»), способен выполнять различные задачи и говорит на двух языках – английском и хинди. Планируется, что запуск корабля с роботом состоится ближе к концу года, сообщает газета Times of India.

«Она попытается симулировать человека и отправит нам отчет. Мы делаем это в порядке эксперимента», — сообщил индийский ученый Сам Дайал.



Minval.az