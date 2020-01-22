И выводит Казахстан из «нефтяной блокады»

Беларусь будет закупать азербайджанскую нефть по мировым ценам — такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко. Решение, по его словам, уже принято. На первый взгляд, речь идет о сугубо коммерческом шаге. Но лишь на первый взгляд. На самом деле Баку протягивает Минску руку помощи. Причем в весьма «чувствительный» для Беларуси момент.

Здесь необходим экскурс в предысторию. РФ, поставлявшая Беларуси нефть по «внутренним ценам», совершила «налоговый маневр» и наказала своего единственного союзника на западном направлении на несколько сотен миллионов долларов. В Москве свой маневр увязали с «продвижением» проекта союзного государства России и Беларуси. В Минске от своего суверенитета отказываться не стали. Вопрос «завис». Затем в трубопроводе «Дружба» нефть — по официальной версии, исключительно по недосмотру — оказалась загрязнена хлорорганикой. Дорогостоящее оборудование белорусских НПЗ оказалось выведено из строя, сам трубопровод надолго «выпал» из эксплуатации…В конце концов в Минске объявили об отказе от закупок российской нефти. Беларусь уже закупила крупную партию норвежской нефти, которая будет доставлена в страну через порты стран Балтии. Но теперь, что вполне логично, в фокусе внимания оказались каспийские поставщики «черного золота».

Но вот что примечательно. Накануне Александр Лукашенко сделал по-настоящему сенсационное заявление: по его словам, Россия запретила Казахстану поставлять нефть в Беларусь. «Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться» — цитировали Александра Григорьевича информагентства Беларуси. На этом фоне заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что «мы технически можем поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить». То есть, по сути дела, Баку одновременно выводит из «нефтяной блокады» Нур-Султан и протягивает руку помощи Минску.

Здесь огромное поле для комментариев. По сути дела, Россия неофициально ввела «нефтяные санкции» против Беларуси и Казахстана. Такие меры обычно принимают против враждебных стран, но Минск и Нур-Султан — это партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ, причем речь идет о ключевых участниках этих союзов. Можно ли после таких «сюрпризов» Кремля надеяться на прочность российских интеграционных объединений — вопрос риторический. Куда логичнее задавать вопросы, не произойдет ли в скором времени возвращения к идее «балтийско-черноморского пояса» в составе стран Балтии, Польши, Беларуси и Украины и как далеко может зайти ревизия отношений с РФ в Казахстане, где после падения российской ракеты под Актюбинском заговорили о необходимости пересмотра соглашений с Москвой об аренде полигонов.

Однако куда важнее процессы в отношениях Минска и Баку. В декабре 2018 года президент Беларуси вспоминал в одном из своих интервью, как несколько лет назад президент Азербайджана Ильхам Алиев по сути спас Беларусь: «Когда мне надо было России вернуть срочно 900 миллионов долларов. Родные братья на меня начали давить. Перекрыли газ. Я позвонил: Ильхам, говорю, мне нужно немедленно 900 миллионов. Я направляю министра финансов, правительственную делегацию, они заключат договор. Но мне надо завтра. Я должен Путину отдать 900 миллионов. Это было восемь, наверное, лет назад. Он мне назавтра под честное слово перечислил 900 миллионов. Я ему пообещал, что через три недели или месяц верну. Но вернул раньше. Слушайте, это дорогого стоит. Поэтому я к нему отношусь просто как к очень близкому человеку. И он ко мне тоже». Теперь история имеет все шансы повториться, причем вовсе не как фарс и не как трагедия.

Понятно и другое. Между Баку и Минском — налаженное партнерство, которое включает и экономическое сотрудничество, и поставки оружия и военной техники, в том числе знаменитые «Полонезы», и солидарную позицию на международных «площадках», включая ЕАЭС и ОДКБ, куда Азербайджан не входит и вступать не намерен. А у такого партнерства много слагаемых, где наработанный имидж надежного друга и партнера — далеко не на последнем месте.

Тем более понятно и другое. Нынешние события вокруг поставок нефти в Беларусь еще раз продемонстрировали, как важно иметь не только нефтяные месторождения на своей территории, но еще и независимую систему экспорта этой самой нефти — такую, чтобы «внешние игроки», претендующие на роль старших братьев, не грозили в любую минуту перекрыть трубопровод из-за своих интересов. А еще — политическую волю для проведения в нефтегазовой сфере собственной независимой политики. Все это в очередной раз и продемонстрировал Азербайджан на сей раз на казахстанском и белорусском треках.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az