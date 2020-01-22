Мобильный телефон главы Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса был взломан в 2018 году с помощью зараженного файла, отправленного с аккаунта наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Вредоносный файл содержался в сообщении, отправленном в WhatsApp. Как отмечает издание, это произошло за пять месяцев до убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи.

По информации британского издания, Безос и Мухаммед бин Сальман обменивались сообщения 1 мая 2018 года, когда был отправлен зараженный файл. Согласно результатам цифровой экспертизы, после отправки файла в течение нескольких часов с телефона бизнесмена скачали большой объем файлов. Содержание этих файлов не уточняется.

The Guardian отмечает, что в январе 2019 года американский таблоид The National Enquirer начал публиковать подробности о личной жизни Безоса, в том числе текстовые сообщения.

Адвокат Безоса отказался комментировать информацию, отметив, что бизнесмен сотрудничает со следствием.

Ранее консультант по кибербезопасности Безоса Гэвин де Беккер писал, что за взломом телефона бизнесмена стоит правительство Саудовской Аравии. Причиной этого специалист назвал недовольство материалами The Washington Post об убийстве своего журналиста Джамаля Хашукджи.

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