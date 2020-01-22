В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. По данным газеты, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в выходные. Личность заболевшего не раскрывается.

В МИРЕ 21 января 2020Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человекЧитать подробнее

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры для недопущения эпидемии и оказания всей возможной помощи заболевшим.

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