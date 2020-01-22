Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.

Об этом сообщает UrdoPoint со ссылкой на трансляцию пресс-конференции министра.

У главы государства наблюдается температура 38,5℃ и другие симптомы лихорадки денге, отметил Маззолени. В настоящее время врачи ожидают результатов анализов.

Президенту рекомендован двухдневный покой.

С начала года в Парагвае зарегистрировано 94 случая заражения лихорадкой денге, на данный момент известно о двух летальных исходах.

Minval.az